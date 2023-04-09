Кичигина Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичигина Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: - -

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кичигин Алескандр Иванович

Отец ребёнка: Кичигин Иван

Рождение ребёнка
05.04.1909

Сын: Кичигин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кичигин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичигина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кичигин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичигина Анданида Ивановна

Отец ребёнка: Кичигин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурилова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кичигин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичигина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Кичигин Иван

Смерть
1967
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