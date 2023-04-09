Кичигина Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: - -
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кичигин Алескандр Иванович
Отец ребёнка: Кичигин Иван
Рождение ребёнка
05.04.1909
Отец ребёнка: Кичигин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичигина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кичигин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичигина Анданида Ивановна
Отец ребёнка: Кичигин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурилова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кичигин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичигина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Кичигин Иван
Смерть
1967