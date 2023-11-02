Гвоздева (Галдаева) Васса Силуанова
Место рожденияд. Кайлинская Ишимской волости
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кайлинская Ишимской волости
Рождение ребёнка
04.11.1876
Дочь: Мотрона
Отец ребёнка: Гвоздев Иван Степанов
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.01.1895
Сын: Гвоздев Симеон
Отец ребёнка: Гвоздев Иван Степанов
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно