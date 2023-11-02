Гвоздева (Галдаева) Васса Силуанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздева (Галдаева) Васса Силуанова

Гвоздева (Галдаева) Васса Силуанова

Место рождения

д. Кайлинская Ишимской волости

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1828 и 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кайлинская Ишимской волости
Рождение ребёнка
04.11.1876

Дочь: Мотрона

Отец ребёнка: Гвоздев Иван Степанов

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.01.1895

Сын: Гвоздев Симеон

Отец ребёнка: Гвоздев Иван Степанов

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздев Иван Степанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close