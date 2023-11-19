Короткова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Коротков Иван Павлович

Отец ребёнка: Короткой Павел Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Короткова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Короткой Павел Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткой Павел Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44л
Смерть
Неизвестно
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