Короткова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Короткой Павел Сергеевич
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Короткова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Короткой Павел Сергеевич
ГАСО, 24-25-330-44л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-44л
Смерть
Неизвестно