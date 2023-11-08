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Козлова Марья Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

71 год в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1744

Сын: Козлов Семен Федоров

Отец ребёнка: Козлов Федор Прохоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, Камышевская д., л. 493. 50 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1745

Сын: Козлов Иван Федоров

Отец ребёнка: Козлов Федор Прохоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, Камышевская д., л. 493. 51 год в 1795, 67 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тоболь... Показать все
Рождение ребёнка
1747

Сын: Козлов Аггей Федоров

Отец ребёнка: Козлов Федор Прохоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
40 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Федор Прохоров

Смерть
Неизвестно
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