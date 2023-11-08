Козлова Марья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
71 год в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1744
Сын: Козлов Семен Федоров
Отец ребёнка: Козлов Федор Прохоров
4 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, Камышевская д., л. 493. 50 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1745
Сын: Козлов Иван Федоров
Отец ребёнка: Козлов Федор Прохоров
2 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, Камышевская д., л. 493. 51 год в 1795, 67 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тоболь... Показать все
Рождение ребёнка
1747
Сын: Козлов Аггей Федоров
Отец ребёнка: Козлов Федор Прохоров
40 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно