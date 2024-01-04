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Козлов Иван Федоров

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Козлов Федор Прохоров

Мать: Козлова Марья Макарова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, Камышевская д., л. 493. 51 год в 1795, 67 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тоболь... Показать все
Бракосочетание
15.02.1764

Жена: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 февраля 1764 села Камышевского крестьянин Иван Федоров Козлов первым браком сочетался Терсютской слободы деревни Усть-Терсюкской крестьянина Еремея Щекутьева с дочерь его девицей Пелагией. Тоб... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Сын: Козлов Василий Иванов

Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
21 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1770

Сын: Козлов Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
26 лет в 1795, 42 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195 64 года в 1834 г. 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Козлова Федора Иванова

Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1774

Сын: Козлов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1795, 38 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Козлова Варвара Иванова

Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
23 года 5 лет в 1787 Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Козлова Васса Иванова

Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Козлова Федосья Иванова

Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева

2 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1790

Сын: Козлов Кирил Иванов

Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
6 лет в 1795, 22 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195
Смерть
Неизвестно
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