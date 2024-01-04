Козлов Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1745
Отец: Козлов Федор Прохоров
Мать: Козлова Марья Макарова
2 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетского дистрикта 1748, Терсютская слобода, Камышевская д., л. 493. 51 год в 1795, 67 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тоболь... Показать все
Бракосочетание
15.02.1764
Жена: Козлова Пелагия Еремеева
15 февраля 1764 села Камышевского крестьянин Иван Федоров Козлов первым браком сочетался Терсютской слободы деревни Усть-Терсюкской крестьянина Еремея Щекутьева с дочерь его девицей Пелагией. Тоб... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева
21 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева
26 лет в 1795, 42 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195 64 года в 1834 г. 1850 РС Терсюкская волость (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Козлова Федора Иванова
Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева
15 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1774
Сын: Козлов Михаил Иванов
Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева
22 года в 1795, 38 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Козлова Варвара Иванова
Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева
23 года 5 лет в 1787 Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Козлова Васса Иванова
Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева
4 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Козлова Федосья Иванова
Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева
2 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1790
Сын: Козлов Кирил Иванов
Мать ребёнка: Козлова Пелагия Еремеева
6 лет в 1795, 22 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195
Смерть
Неизвестно