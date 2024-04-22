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Подболоцкий Алексей Андреевич

Место рождения

Борок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Около 1838

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Подболоцкий Иван Андреевич

Мать: Подболоцкая Катерина

Борок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Упоминается в 7 и 9 ревизиях (1816 и 1850 года) и исповедальной книге Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви за 1825 год
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Подболоцкий Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Подболоцкая Дарья Алексеевна

Борок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
По 9-й ревизии 1850 года ему 19 с половиной лет. В метрической книге Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви за 1876 год Яков Алексеевич Подболоцкий указан как отставной унтер-офицер. Есть запись о рождении с... Показать все
Смерть
Около 1838
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