Подболоцкий Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиОколо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Подболоцкий Иван Андреевич
Мать: Подболоцкая Катерина
Упоминается в 7 и 9 ревизиях (1816 и 1850 года) и исповедальной книге Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви за 1825 год
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Подболоцкий Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Подболоцкая Дарья Алексеевна
По 9-й ревизии 1850 года ему 19 с половиной лет. В метрической книге Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви за 1876 год Яков Алексеевич Подболоцкий указан как отставной унтер-офицер. Есть запись о рождении с... Показать все
Смерть
Около 1838