Подболоцкая Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1793 по 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1793 по 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в 7 ревизии (1816 года) и исповедальной книге за 1825 год
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Подболоцкий Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Подболоцкий Алексей Андреевич
По 9-й ревизии 1850 года ему 19 с половиной лет. В метрической книге Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви за 1876 год Яков Алексеевич Подболоцкий указан как отставной унтер-офицер. Есть запись о рождении с... Показать все
Смерть
Неизвестно