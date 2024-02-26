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Подболоцкая Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1793 по 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1793 по 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в 7 ревизии (1816 года) и исповедальной книге за 1825 год
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подболоцкий Яков Алексеевич

Борок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Подболоцкий Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Подболоцкий Алексей Андреевич

Борок, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
По 9-й ревизии 1850 года ему 19 с половиной лет. В метрической книге Нижне-Уфтюжской Троицкой церкви за 1876 год Яков Алексеевич Подболоцкий указан как отставной унтер-офицер. Есть запись о рождении с... Показать все
Смерть
Неизвестно

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