Карташева (Кротнова) Агрофена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кротнов Андрей Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1849
Дочь: Горматова Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Карташев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.07.1850
Отец ребёнка: Карташев Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно