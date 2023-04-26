Карташева (Кротнова) Агрофена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Кротнова) Агрофена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кротнов Андрей Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Горматова Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Карташев Алексей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1850

Сын: Карташев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Карташев Алексей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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