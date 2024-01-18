Ярошевская (Логвинова) Евдокия Явдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти03.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1924
Сын: Ярошевский Леонид Антонович
Отец ребёнка: Ярошевский Антон Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
с.Косовка Александрийского района Кировоградской области, Украина
Смерть
03.03.1975
с.Косовка Александрийского района Кировоградской области, Украина