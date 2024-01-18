Ярошевская (Логвинова) Евдокия Явдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрошевская (Логвинова) Евдокия Явдокимовна

Ярошевская (Логвинова) Евдокия Явдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

03.03.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1924

Сын: Ярошевский Леонид Антонович

Отец ребёнка: Ярошевский Антон Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
с.Косовка Александрийского района Кировоградской области, Украина
Смерть
03.03.1975
с.Косовка Александрийского района Кировоградской области, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close