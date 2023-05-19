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Митрофанов Николай Семенов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

01.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1911

Отец: Митрофанов Семен Семенов

Мать: Митрофанова Анна Федорова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
02.12.1911
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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