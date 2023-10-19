Башилов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1807
Дата смерти17.01.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1807
Рождение ребёнка
10.01.1836
Сын: Башилов Александр Александрович
Мать ребёнка: Башилова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.01.1837
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Башилова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.11.1839
Сын: Башилов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Башилова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.11.1842
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Башилова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.01.1847
Сын: Башилов Иван Александрович
Мать ребёнка: Башилова Варвара Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Смерть
17.01.1864
Москва, город федерального значения Москва