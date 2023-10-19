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Башилов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1807

Дата смерти

17.01.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1807

Отец: Bashilov Aleksander Aleksandrovich

Мать: Bashilova Varvara Yakovlevna

Рождение ребёнка
10.01.1836

Сын: Башилов Александр Александрович

Мать ребёнка: Башилова Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.01.1837

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: Башилова Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.11.1839

Сын: Башилов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Башилова Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.11.1842

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Башилова Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.01.1847

Сын: Башилов Иван Александрович

Мать ребёнка: Башилова Варвара Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
поэт
Смерть
17.01.1864
Москва, город федерального значения Москва
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