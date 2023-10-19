Башилова (NN) Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1836
Сын: Башилов Александр Александрович
Отец ребёнка: Башилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
11.01.1837
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Башилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
09.11.1839
Сын: Башилов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Башилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1842
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Башилов Александр Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1847
Сын: Башилов Иван Александрович
Отец ребёнка: Башилов Александр Александрович
Работа или профессия
Неизвестно