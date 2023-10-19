Башилова (NN) Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башилова (NN) Варвара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1836

Сын: Башилов Александр Александрович

Отец ребёнка: Башилов Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.01.1837

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Башилов Александр Александрович

Рождение ребёнка
09.11.1839

Сын: Башилов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Башилов Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1842

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Башилов Александр Александрович

Рождение ребёнка
21.01.1847

Сын: Башилов Иван Александрович

Отец ребёнка: Башилов Александр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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