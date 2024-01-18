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Шальнов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1898 ст.

Дата смерти

20.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1898 ст.

Отец: Шальнов Петр Семенович

Мать: Шальнова Афанасия Михайловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шальнов Леонид Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шальнов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шальнов Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1928

Сын: Шальнов Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шальнова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.01.1974
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