Шальнов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1898 ст.
Дата смерти20.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1898 ст.
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шальнов Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1928
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.01.1974