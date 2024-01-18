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Шальнова Афанасия Михайловна

Место рождения

Снятиново

Дата рождения

1865

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Снятиново
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Шальнов Степан Петрович

Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович

Рождение ребёнка
09.12.1892 ст.

Дочь: Зеленова Анна Петровна

Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович

Рождение ребёнка
09.06.1896 ст.

Дочь: Акулина (Акилина) Петровна

Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович

Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.

Сын: Шальнов Федор Петрович

Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович

Рождение ребёнка
01.04.1901 ст.

Сын: Шальнов Ефим (Евфимий) Петрович

Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович

Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Попова Мария Петровна

Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович

Рождение ребёнка
06.06.1903 ст.

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шальнова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шальнов Петр Семенович

Смерть
1977
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