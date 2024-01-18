Шальнова Афанасия Михайловна
Место рожденияСнятиново
Дата рождения1865
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889 ст.
Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович
Рождение ребёнка
09.12.1892 ст.
Дочь: Зеленова Анна Петровна
Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович
Рождение ребёнка
09.06.1896 ст.
Дочь: Акулина (Акилина) Петровна
Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович
Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович
Рождение ребёнка
01.04.1901 ст.
Сын: Шальнов Ефим (Евфимий) Петрович
Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Попова Мария Петровна
Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович
Рождение ребёнка
06.06.1903 ст.
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шальнова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Шальнов Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977