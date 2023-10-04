Плаксин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1954
Дочь: Бергуленко Надежда
Мать ребёнка: Плаксина Любовь
Рождение ребёнка
01.06.1961
Сын: Плаксин Михаил
Мать ребёнка: Плаксина Любовь
Капитоловка, Харківська область
Смерть
Неизвестно