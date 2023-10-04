Плаксин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлаксин Иван

Плаксин Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1954

Дочь: Бергуленко Надежда

Мать ребёнка: Плаксина Любовь

Рождение ребёнка
01.06.1961

Сын: Плаксин Михаил

Мать ребёнка: Плаксина Любовь

Капитоловка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close