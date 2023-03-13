Макаръ Калининъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Калина
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Борисъ Макаровъ
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Марутино
Рождение ребёнка
1736
Сын: Семенъ Макаровъ
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Марутино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Смерть
1761
Марутино