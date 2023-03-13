Макаръ Калининъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаръ Калининъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1703 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Калина

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Борисъ Макаровъ

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Марутино
Рождение ребёнка
1736

Сын: Семенъ Макаровъ

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Марутино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Смерть
1761
Марутино
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