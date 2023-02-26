Евгения Иосифова
Место рожденияд.Лигино Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лигино Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Дария Пименова
Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Котягина Мария Пименова
Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов
Рождение ребёнка
26.02.1874
Дочь: Евдокия Пименова
Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов
Рождение ребёнка
04.12.1876
Сын: Даниил Пименов
Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов
Рождение ребёнка
21.12.1878
Дочь: Анастасия Пименова
Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов
Рождение ребёнка
10.08.1881
Дочь: Василиса (Васса) Пименова
Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов
Рождение ребёнка
17.09.1884
Дочь: Евфросиния Пименова
Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Яков Пименов
Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов
Смерть
Неизвестно