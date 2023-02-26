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Евгения Иосифова

Место рождения

д.Лигино Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лигино Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1864

Муж: Бориснев Пимен Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Дария Пименова

Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Котягина Мария Пименова

Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1874

Дочь: Евдокия Пименова

Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1876

Сын: Даниил Пименов

Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1878

Дочь: Анастасия Пименова

Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1881

Дочь: Василиса (Васса) Пименова

Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1884

Дочь: Евфросиния Пименова

Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Яков Пименов

Отец ребёнка: Бориснев Пимен Борисов

Смерть
Неизвестно
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