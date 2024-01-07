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Михайловский Анатолий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1898

Дата смерти

03.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1898

Отец: Михайловский Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1931

Дочь: Дымма Эльвира Анатольевна

Мать ребёнка: Михайловская Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Часовских Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Михайловская Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Михайловская Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловский Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Михайловская Антонина Семеновна

Смерть
03.01.1984
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