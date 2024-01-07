Михайловский Анатолий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1898
Дата смерти03.01.1984
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1898
Отец: Михайловский Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1931
Дочь: Дымма Эльвира Анатольевна
Мать ребёнка: Михайловская Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часовских Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Михайловская Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Михайловская Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайловский Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Михайловская Антонина Семеновна
Смерть
03.01.1984