Дымма Эльвира Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымма Эльвира Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1931

Дата смерти

30.03.1991

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1931

Отец: Михайловский Анатолий Тимофеевич

Мать: Михайловская Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
23.08.1960

Сын: Дымма Александр Адольфович

Отец ребёнка: Дымма Адольф Николаевич

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дымма Адольф Николаевич

Петриков, Петриковский район, Гомельская область
Смерть
30.03.1991
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