Дымма Эльвира Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1931
Дата смерти30.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1931
Рождение ребёнка
23.08.1960
Сын: Дымма Александр Адольфович
Отец ребёнка: Дымма Адольф Николаевич
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дымма Адольф Николаевич
Петриков, Петриковский район, Гомельская область
Смерть
30.03.1991