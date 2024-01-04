Ефрем Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфрем Николаевич

Ефрем Николаевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1785 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1795 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Николай Савич

Мать: Дарья Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Катерина Ефремовна

Мать ребёнка: Ефимья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Евдоким Ефремович

Мать ребёнка: Ефимья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Ефимья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Татьяна Ефремовна

Мать ребёнка: Ефимья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close