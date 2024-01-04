Ефрем Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Николай Савич
Мать: Дарья Лаврентьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Катерина Ефремовна
Мать ребёнка: Ефимья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Евдоким Ефремович
Мать ребёнка: Ефимья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Ефимья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Татьяна Ефремовна
Мать ребёнка: Ефимья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 111 оборот
Смерть
Неизвестно