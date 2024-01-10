Бокова Аксинья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова Аксинья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера Матвеева

Отец ребёнка: Боков Матвей Петрович

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1855

Сын: Боков Семен Матвеев

Отец ребёнка: Боков Матвей Петрович

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Боков Матвей Петрович

Орловская обл., д. Хутор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боков Матвей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
Неизвестно
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