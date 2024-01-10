Бокова Аксинья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера Матвеева
Отец ребёнка: Боков Матвей Петрович
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1855
Сын: Боков Семен Матвеев
Отец ребёнка: Боков Матвей Петрович
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Боков Матвей Петрович
Орловская обл., д. Хутор
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
Неизвестно