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Ксения Никифорова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Никифор Евдокимов

Мать: Марфа Терентьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1762 ст.

Муж: Гаврила Никифоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евлампия Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Никифоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1774 ст.

Сын: Фадей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Никифоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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