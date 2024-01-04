Ксения Никифорова
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Никифор Евдокимов
Мать: Марфа Терентьева
Бракосочетание
25.01.1762 ст.
Муж: Гаврила Никифоров
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евлампия Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Никифоров
Рождение ребёнка
21.08.1774 ст.
Сын: Фадей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Никифоров
Смерть
Неизвестно