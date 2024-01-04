Стороженко Сергей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Стороженко Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Стороженко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стороженко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стороженко Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стороженко Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стороженко Ефим Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно