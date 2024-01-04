Стороженко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стороженко Сергей

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Место рождения

Фастовка, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фастовка, Київська область
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Стороженко Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Стороженко Наталья

Фастовка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стороженко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стороженко Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стороженко Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стороженко Ефим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Фастовка, Київська область
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