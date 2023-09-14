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Окользин Козьма Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

22.04.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Окользин Андрей Федотов

Мать: Окользина Ирина Васильева

в РС БЗ 1811 года указано 39 лет на предыдущую ревизию В МК 1792 г указано рождение сына Василия
Рождение ребёнка
29.09.1786

Дочь: Ракитина Надежда Козьмина

Мать ребёнка: Окользина Варвара Иванова

г. Белорецк
8 лет на 5 ревизию 1795 года 18 лет на момент бракосочетания в марте 1806 26 лет на момент РС 09.03.1816 РС БЗ 1834 №356 44 года
Смерть
22.04.1807
г. Белорецк
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