Устинов Степан
Место рожденияЧувашия, Порецкий район
Дата рождения1876
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Устинов Андрей
Мать: не указана
Чувашия, Порецкий район
Рождение ребёнка
02.10.1900
Сын: Устинов Иван
Мать ребёнка: Устинова Евдокия
Чувашия, Порецкий район
Рождение ребёнка
19.06.1902
Сын: Устинов Петр
Мать ребёнка: Устинова Евдокия
Рождение ребёнка
01.07.1903
Сын: Устинов Андрей
Мать ребёнка: Устинова Евдокия
Рождение ребёнка
23.10.1904
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Устинова Евдокия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Устинов Андрей
Мать ребёнка: Устинова Евдокия
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Васянина Анна
Мать ребёнка: Устинова Евдокия
Рождение ребёнка
23.12.1914
Сын: Устинов Степан
Мать ребёнка: Устинова Евдокия
Рождение ребёнка
1919
Сын: Устинов Николай
Мать ребёнка: Устинова Евдокия
Рождение ребёнка
06.03.1923
Сын: Устинов Анатолий
Мать ребёнка: Устинова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Клавдия
Мать ребёнка: Устинова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинова Евдокия
Смерть
1950