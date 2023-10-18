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Устинов Степан

Место рождения

Чувашия, Порецкий район

Дата рождения

1876

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Устинов Андрей

Мать: не указана

Чувашия, Порецкий район
Рождение ребёнка
02.10.1900

Сын: Устинов Иван

Мать ребёнка: Устинова Евдокия

Чувашия, Порецкий район
Рождение ребёнка
19.06.1902

Сын: Устинов Петр

Мать ребёнка: Устинова Евдокия

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.07.1903

Сын: Устинов Андрей

Мать ребёнка: Устинова Евдокия

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Устинова Евдокия

Рождение ребёнка
1912

Сын: Устинов Андрей

Мать ребёнка: Устинова Евдокия

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Васянина Анна

Мать ребёнка: Устинова Евдокия

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.12.1914

Сын: Устинов Степан

Мать ребёнка: Устинова Евдокия

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1919

Сын: Устинов Николай

Мать ребёнка: Устинова Евдокия

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.03.1923

Сын: Устинов Анатолий

Мать ребёнка: Устинова Евдокия

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Клавдия

Мать ребёнка: Устинова Евдокия

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Евдокия

Смерть
1950
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