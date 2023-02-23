Толстых Анастасия Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых Анастасия Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1879

Дата смерти

03.02.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1904

Сын: Толстых Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Толстых Фёдор Макарович

Тихановка, Сорочинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1916

Сын: Толстых Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Толстых Фёдор Макарович

Смерть
03.02.1932
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