Толстых Анастасия Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1879
Дата смерти03.02.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1904
Отец ребёнка: Толстых Фёдор Макарович
Тихановка, Сорочинская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1916
Сын: Толстых Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Толстых Фёдор Макарович
Смерть
03.02.1932