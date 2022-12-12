село Тихановка, село Тихановка, Бузулукский уезд, Самарская губерния (на 1886) — Familio

Тихановка

Бузулукский уезд, Самарская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1272Тихановка, с. каз.при рч. Сорочке.6014147624675Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Сорочинская волость
789. Тихоновка (Вязовый Куст), село бывшее государственное, при речке Сорочке, дворов 212, жителей 1600, церковь православная
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