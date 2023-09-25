Лавелина (Хвостикова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавелина (Хвостикова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавелин Иван Валерьевич

Рождение ребёнка
03.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавелин Иван Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавелин Иван Валерьевич

Место жительства
Неизвестно
Россия
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