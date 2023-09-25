Лавелина (Хвостикова) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавелин Иван Валерьевич
Рождение ребёнка
03.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавелин Иван Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия