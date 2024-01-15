Расказова Феклиста Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Рассказов Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Рассказов Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Феона Михайловна
Отец ребёнка: Рассказов Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Рассказов Михаил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно