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Рассказов Михаил Данилович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Расказов Данило Васильевич

Мать: Расказова Афимья Петровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Расказова Феклиста Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: Расказова Феклиста Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Феона Михайловна

Мать ребёнка: Расказова Феклиста Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Расказова Феклиста Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расказова Феклиста Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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