Рассказов Михаил Данилович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Расказова Феклиста Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Парасковья Михайловна
Мать ребёнка: Расказова Феклиста Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Феона Михайловна
Мать ребёнка: Расказова Феклиста Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Расказова Феклиста Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно