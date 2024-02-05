Естифеева Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти02.05.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1855
Дочь: Анна Евплова
Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
После 12.09.1855
Дочь: Марья Евплова
Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Симеон Евплов
Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1869
Сын: Петр Евплов
Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1872
Дочь: Евдокия Евплова
Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феврония Евплова
Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров
д. Муралево Меленковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1905
д. Кондаково, Меленковский уезд