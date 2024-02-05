Естифеева Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Естифеева Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

02.05.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Около 1855 г.р.
После 1855 г.р.
Около 1868 г.р.
1869 г.р.
1872 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1855

Дочь: Анна Евплова

Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
После 12.09.1855

Дочь: Марья Евплова

Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Симеон Евплов

Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1869

Сын: Петр Евплов

Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1872

Дочь: Евдокия Евплова

Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Естифеев Павел Евплович

Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феврония Евплова

Отец ребёнка: Естифеев Евпл Федоров

д. Муралево Меленковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Естифеев Евпл Федоров

Смерть
02.05.1905
д. Кондаково, Меленковский уезд
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