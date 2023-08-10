Тайчинов Егор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайчинов Егор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1868 ст.

Сын: Тайчинов Иоанн Егоров

Мать ребёнка: Тайчинова Анна Прокопьева

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайчинов Иоаким Егоров

Мать ребёнка: Тайчинова Анна Прокопьева

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайчинова Анна Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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