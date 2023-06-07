Пономарева (Калманина) Екатерина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калманин Георгий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1820
Дочь: Пономарева Марфа Савельевна
Отец ребёнка: Пономарев Савелий Деевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Пономарева Параскева Савельевна
Отец ребёнка: Пономарев Савелий Деевич
Рождение ребёнка
Около 27.12.1821
Дочь: Пономарева Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Пономарев Савелий Деевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно