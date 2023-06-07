Пономарева (Калманина) Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Калманина) Екатерина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калманин Георгий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1820

Дочь: Пономарева Марфа Савельевна

Отец ребёнка: Пономарев Савелий Деевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Пономарева Параскева Савельевна

Отец ребёнка: Пономарев Савелий Деевич

Рождение ребёнка
Около 27.12.1821

Дочь: Пономарева Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Пономарев Савелий Деевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Савелий Деевич

Смерть
Неизвестно
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