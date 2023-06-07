Калманин Георгий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калманин Георгий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Около 1823

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Калманин Давид Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Слепцов Михаил Ульянович

Мать ребёнка: Калманина Варвара

Калманин Георгий Афанасьевич - отчим.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калманина Варвара

Смерть
Около 1823
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