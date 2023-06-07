Калманин Георгий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиОколо 1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Калманин Давид Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Калманина Варвара
Калманин Георгий Афанасьевич - отчим.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калманина Варвара
Смерть
Около 1823