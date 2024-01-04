Грузинский Леон Бакарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрузинский Леон Бакарович

Грузинский Леон Бакарович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.09.1728

Дата смерти

23.06.1763

Пол

Мужской

Отец

1699 г.р.

Мать

1706 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1728

Отец: Багратиони Бакар III Вахтангович

Мать: Грузинская Анна Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь, царевич грузинский.
Военная служба
Около 1751
Род войск: Измайловский гвардейский полк Воинское звание: секунд-майор Вышел в отставку.
Бракосочетание
1752

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Жена: Александра Яковлевна Сибирская (Грузинская) [Сибирские] (01.04.1728-23.06.1793, Москва).
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Брыньково, Рузский, Московская область
Смерть
23.06.1763
Брыньково, Рузский, Московская область
Похороны: Москва, Донской монастырь, Сретенская церковь (Большой собор).
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close