Грузинский Леон Бакарович
Место рождения
Дата рождения06.09.1728
Дата смерти23.06.1763
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1728
Титул: князь, царевич грузинский.
Военная служба
Около 1751
Род войск: Измайловский гвардейский полк Воинское звание: секунд-майор Вышел в отставку.
Бракосочетание
1752
Жена: не указана
Жена: Александра Яковлевна Сибирская (Грузинская) [Сибирские] (01.04.1728-23.06.1793, Москва).
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.1763
Похороны: Москва, Донской монастырь, Сретенская церковь (Большой собор).