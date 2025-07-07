Апроскин Григорий 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Апроскин Григорий

Автор
ДО
Опалинский Д.

мужской, родился 1884, Рязанская обл, Чучковский р-н, село Остротостиново

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Апроскин ЕгорОколо 1860 г.р.
Дети
Апроскин Иван Лейтенант27.08.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Апроскин Егор

Мать: ?

Рязанская обл, Чучковский р-н, село Остротостиново

Попал в плен (военное)
31.03.1915
Карпаты

Плен (197-й пехотный Лесной полк)

Рождение ребёнка
27.08.1919

Сын: Апроскин Иван Лейтенант

Мать ребёнка: не указана

Рязанская обл., Чучковский р-н, с. Остро-Плостиково

Смерть
Неизвестно

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