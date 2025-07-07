Апроскин Григорий
мужской, родился 1884, Рязанская обл, Чучковский р-н, село Остротостиново
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецАпроскин ЕгорОколо 1860 г.р.
Дети
Апроскин Иван Лейтенант27.08.1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Апроскин Егор
Мать: ?
Рязанская обл, Чучковский р-н, село Остротостиново
Попал в плен (военное)
31.03.1915
Карпаты
Рождение ребёнка
27.08.1919
Мать ребёнка: не указана
Рязанская обл., Чучковский р-н, с. Остро-Плостиково
Смерть
Неизвестно