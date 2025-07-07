Апроскин Иван Лейтенант
мужской, родился 27.08.1919, Рязанская обл., Чучковский р-н, с. Остро-Плостиково
умер 05.08.1988
ОтецАпроскин Григорий1884 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Апроскина (Тиукова) Ефросинья22.05.1914 г.р.
Дети
(Апроскина) Раиса09.07.1941 г.р.
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Комментарий
Рождение
27.08.1919
Отец: Апроскин Григорий
Мать: не указана
Рязанская обл., Чучковский р-н, с. Остро-Плостиково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Около ?.09.1939
Рождение ребёнка
09.07.1941
Дочь: (Апроскина) Раиса
Мать ребёнка: ?
Образование
14.10.1942
Военная награда
09.05.1945
Работа или профессия
С 26.11.1948
Военная награда
30.05.1951
Военная награда
30.06.1978
Смерть
05.08.1988
Похороны
07.08.1988
Николо-Архангельское, участок 3 №5503