Апроскин Иван Лейтенант 27.08.1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Апроскин Иван Лейтенант

Автор
ДО
Опалинский Д.

мужской, родился 27.08.1919, Рязанская обл., Чучковский р-н, с. Остро-Плостиково

умер 05.08.1988

Отец
Апроскин Григорий1884 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Апроскина (Тиукова) Ефросинья22.05.1914 г.р.
Дети
(Апроскина) Раиса09.07.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1919

Отец: Апроскин Григорий

Мать: не указана

Рязанская обл., Чучковский р-н, с. Остро-Плостиково

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апроскина (Тиукова) Ефросинья

Военная служба
Около ?.09.1939

Призыв Таганский РВК, Московская обл., г. Москва, Таганский р-н

Рождение ребёнка
09.07.1941

Дочь: (Апроскина) Раиса

Мать ребёнка: ?

Образование
14.10.1942

курсы мл. лейтенантов 5 А

Военная награда
09.05.1945

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Работа или профессия
С 26.11.1948

слесарь ТЭЦ-8

Военная награда
30.05.1951

Орден Отечественной войны I степени

Военная награда
30.06.1978

Медаль «60 лет вооруженных сил СССР»

Смерть
05.08.1988

Похороны
07.08.1988
Николо-Архангельское, участок 3 №5503

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