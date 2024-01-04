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Успенский Василий Дмитриевич

Место рождения

Улыбовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Успенский Дмитрий Васильевич

Мать: Успенская Пелагея Никифоровна

Улыбовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Образование
12.06.1900
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Посвящение в духовный сан
06.05.1904
Савкино, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Дмитриевская церковь
Работа или профессия
24.07.1904
Савкино, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Савкинское и Баклушинское училище
Работа или профессия
1905
Савкино, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Священник
Рождение ребёнка
14.01.1908

Дочь: Кузнецова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Успенская Анна Андреевна

Саратовская губерния.
Рождение ребёнка
06.04.1909

Сын: Успенский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Успенская Анна Андреевна

Саратовская губерния.
Рождение ребёнка
03.11.1911

Сын: Успенский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Успенская Анна Андреевна

Савкино, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.07.1915

Сын: Успенский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Успенская Анна Андреевна

Савкино, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Успенская Анна Андреевна

Смерть
1920
Причина смерти: Тиф
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