Успенский Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Образование
12.06.1900
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Посвящение в духовный сан
06.05.1904
Дмитриевская церковь
Работа или профессия
24.07.1904
Савкинское и Баклушинское училище
Работа или профессия
1905
Священник
Рождение ребёнка
14.01.1908
Дочь: Кузнецова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Успенская Анна Андреевна
Саратовская губерния.
Рождение ребёнка
06.04.1909
Сын: Успенский Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Успенская Анна Андреевна
Саратовская губерния.
Рождение ребёнка
03.11.1911
Сын: Успенский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Успенская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
26.07.1915
Сын: Успенский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Успенская Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Успенская Анна Андреевна
Смерть
1920
Причина смерти: Тиф