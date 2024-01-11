Домарев Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домарев Андрей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1976

Отец: Домарев Юрий

Мать: Домарева Анна

Рождение ребёнка
17.08.1996

Дочь: Виноградова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.2001

Дочь: Домарева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Анатольевна

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