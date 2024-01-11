Домарев Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1976
Отец: Домарев Юрий
Мать: Домарева Анна
Рождение ребёнка
17.08.1996
Дочь: Виноградова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Анатольевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.2001
Дочь: Домарева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Анатольевна