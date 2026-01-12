Ярмак Пульхерия Даниловна
женский, родилась 1838
умерла 19.04.1879, Черняховка, Чернігівська область
Дети
Ярмак Пелагея Фаддеевна08.10.1865 г.р.
Ярмак Ефимий Фаддеевич25.12.1873 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1865
Дочь: Ярмак Пелагея Фаддеевна
Отец ребёнка: Ярмак Фаддей Григорьевич
Рождение ребёнка
06.06.1868
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярмак Фаддей Григорьевич
Рождение ребёнка
18.05.1871
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярмак Фаддей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1873
Отец ребёнка: Ярмак Фаддей Григорьевич
Смерть
19.04.1879