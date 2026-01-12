Ярмак Пульхерия Даниловна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Ярмак Пульхерия Даниловна

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

женский, родилась 1838

умерла 19.04.1879, Черняховка, Чернігівська область

Дети
Ярмак Пелагея Фаддеевна08.10.1865 г.р.
Ярмак Ефимий Фаддеевич25.12.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1865

Дочь: Ярмак Пелагея Фаддеевна

Отец ребёнка: Ярмак Фаддей Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
06.06.1868

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмак Фаддей Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
18.05.1871

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмак Фаддей Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
25.12.1873

Сын: Ярмак Ефимий Фаддеевич

Отец ребёнка: Ярмак Фаддей Григорьевич

Черняховка, Чернігівська область

Смерть
19.04.1879
Черняховка, Чернігівська область

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