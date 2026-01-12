Ярмак Фаддей Григорьевич
мужской, родился 1839, Черняховка, Чернігівська область
умер 06.03.1916, Черняховка, Чернігівська область
ОтецЯрмак Григорий Иванович1802 г.р.
МатьЯрмак (Гумен) Анна Дмитриевна1804 г.р.
Дети
Ярмак Пелагея Фаддеевна08.10.1865 г.р.
Ярмак Ефимий Фаддеевич25.12.1873 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
08.10.1865
Дочь: Ярмак Пелагея Фаддеевна
Мать ребёнка: Ярмак Пульхерия Даниловна
Рождение ребёнка
06.06.1868
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярмак Пульхерия Даниловна
Рождение ребёнка
18.05.1871
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярмак Пульхерия Даниловна
Рождение ребёнка
25.12.1873
Мать ребёнка: Ярмак Пульхерия Даниловна
Бракосочетание
20.01.1884
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1886
Сын: Ярмак Александр Фаддеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.1916