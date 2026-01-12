Ярмак Фаддей Григорьевич 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Ярмак Фаддей Григорьевич

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

мужской, родился 1839, Черняховка, Чернігівська область

умер 06.03.1916, Черняховка, Чернігівська область

Отец
Ярмак Григорий Иванович1802 г.р.
Мать
Ярмак (Гумен) Анна Дмитриевна1804 г.р.
Дети
Ярмак Пелагея Фаддеевна08.10.1865 г.р.
Ярмак Ефимий Фаддеевич25.12.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Ярмак Григорий Иванович

Мать: Ярмак (Гумен) Анна Дмитриевна

Черняховка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
08.10.1865

Дочь: Ярмак Пелагея Фаддеевна

Мать ребёнка: Ярмак Пульхерия Даниловна

Черняховка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
06.06.1868

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмак Пульхерия Даниловна

Черняховка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
18.05.1871

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмак Пульхерия Даниловна

Черняховка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
25.12.1873

Сын: Ярмак Ефимий Фаддеевич

Мать ребёнка: Ярмак Пульхерия Даниловна

Черняховка, Чернігівська область

Бракосочетание
20.01.1884

Жена: скрыто настройками приватности

Черняховка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
13.03.1886

Сын: Ярмак Александр Фаддеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черняховка, Чернігівська область

Смерть
06.03.1916
Черняховка, Чернігівська область

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