Мама??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1900 по 1915
Сын: Котельников Иван Иванович
Отец ребёнка: Котельников Иван
Рождение ребёнка
1915
Сын: Котельников Родион Иванович
Отец ребёнка: Котельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сентебова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Котельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Котельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азанова ольга Ивановна
Отец ребёнка: Котельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глухова Аполинария Ивановна
Отец ребёнка: Котельников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котельников Петр Иванович
Отец ребёнка: Котельников Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котельников Иван
Смерть
Неизвестно