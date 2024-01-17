Мама?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мама??

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1900 по 1915

Сын: Котельников Иван Иванович

Отец ребёнка: Котельников Иван

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Котельников Родион Иванович

Отец ребёнка: Котельников Иван

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сентебова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Котельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Котельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азанова ольга Ивановна

Отец ребёнка: Котельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глухова Аполинария Ивановна

Отец ребёнка: Котельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Петр Иванович

Отец ребёнка: Котельников Иван

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников Иван

Смерть
Неизвестно
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