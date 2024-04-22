Котельников Родион??? Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельников Родион??? Иванович

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Место рождения

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915

Отец: Котельников Иоанн Петрович

Мать: Котельникова Анастасия Прокопьевна

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Восприемники: починка Троицкого Александр Иванович (старший брат) Котельников, и крестянская девица Ольга Ивановна Котельникова.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котельникова Галина Радионовна

Мать ребёнка: Котельникова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Михаил Радионович

Мать ребёнка: Котельникова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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