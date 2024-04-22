Котельников Родион??? Иванович
Место рождения
Дата рождения20.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915
Восприемники: починка Троицкого Александр Иванович (старший брат) Котельников, и крестянская девица Ольга Ивановна Котельникова.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котельникова Галина Радионовна
Мать ребёнка: Котельникова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котельников Михаил Радионович
Мать ребёнка: Котельникова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно