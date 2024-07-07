Соколова (Котельников) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1909
Воспр: Алесандр Иванович Котельников и Ольга Ивановна Котельникова.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Василий
Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно