Соколова (Котельников) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Котельников) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

03.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1909

Отец: Котельников Иоанн Петрович

Мать: Котельникова Анастасия Прокопьевна

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Воспр: Алесандр Иванович Котельников и Ольга Ивановна Котельникова.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Василий

Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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