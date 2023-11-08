Чичкин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичкин Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1954

Сын: Чичкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Мамасьян Мария (Мариам) Андреевна (Андреасовна)

Рождение ребёнка
15.07.1956

Дочь: Чичкина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Мамасьян Мария (Мариам) Андреевна (Андреасовна)

Смерть
Неизвестно
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