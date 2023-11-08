Чичкин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1954
Сын: Чичкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Мамасьян Мария (Мариам) Андреевна (Андреасовна)
Рождение ребёнка
15.07.1956
Дочь: Чичкина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Мамасьян Мария (Мариам) Андреевна (Андреасовна)
Смерть
Неизвестно