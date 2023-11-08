Мамасьян Мария (Мариам) Андреевна (Андреасовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамасьян Андреас
Мать: Мамасьян Нина
Рождение ребёнка
01.09.1954
Сын: Чичкин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Чичкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1956
Дочь: Чичкина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Чичкин Владимир Васильевич
Смерть
Неизвестно