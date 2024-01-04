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Деонис Ермолаев

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Ермолай Яковлев

Мать: Авдотья Иванова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
1775

Жена: Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
01.03.1785 ст.

Дочь: Евдокия Деонисова

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX6-97CQ?i=359&cc=1921824 Восприемники: д.Бесменино Андрей Федоров и д.Негошково Дарья Афанасьева
Рождение ребёнка
26.10.1792 ст.

Дочь: Димитрий Деонисов

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97YK?i=207&cc=1921824
Рождение ребёнка
16.04.1795 ст.

Дочь: Ирина Деонисова

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFW-9V8Y?i=254&cc=1921824 Восприемники: д. Безсменино кр. Федор Максимов и Матрона Афанасьева
Бракосочетание
Около 1800

Жена: Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михей Деонисов

Мать ребёнка: Анна Прокопьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Деонисова

Мать ребёнка: Анна Прокопьева

Смерть
Неизвестно
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