Деонис Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Ермолай Яковлев
Мать: Авдотья Иванова
Бракосочетание
1775
Жена: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
01.03.1785 ст.
Дочь: Евдокия Деонисова
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX6-97CQ?i=359&cc=1921824 Восприемники: д.Бесменино Андрей Федоров и д.Негошково Дарья Афанасьева
Рождение ребёнка
26.10.1792 ст.
Дочь: Димитрий Деонисов
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97YK?i=207&cc=1921824
Рождение ребёнка
16.04.1795 ст.
Дочь: Ирина Деонисова
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFW-9V8Y?i=254&cc=1921824 Восприемники: д. Безсменино кр. Федор Максимов и Матрона Афанасьева
Бракосочетание
Около 1800
Жена: Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михей Деонисов
Мать ребёнка: Анна Прокопьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Деонисова
Мать ребёнка: Анна Прокопьева
Смерть
Неизвестно