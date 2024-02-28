Афанасий Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Ермолай Яковлев
Мать: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Матрена Афанасьева
Мать ребёнка: Евдокия Анна Васильева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Фома Афанасьев
Мать ребёнка: Евдокия Анна Васильева
Бракосочетание
До 1782
Жена: Евдокия Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Афанасьева
Мать ребёнка: Евдокия Анна Васильева
Смерть
Неизвестно