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Афанасий Ермолаев

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ермолай Яковлев

Мать: Авдотья Иванова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Матрена Афанасьева

Мать ребёнка: Евдокия Анна Васильева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Фома Афанасьев

Мать ребёнка: Евдокия Анна Васильева

Бракосочетание
До 1782

Жена: Евдокия Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: Евдокия Анна Васильева

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
Неизвестно
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