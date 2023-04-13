Федоренко Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Ефросинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1917

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Федоренко Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
05.01.1921

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Федоренко Федор Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Федор Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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