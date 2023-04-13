Федоренко Ефросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1917
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Федоренко Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
05.01.1921
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федоренко Федор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно