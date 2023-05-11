Савчук Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчук Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1921

Дочь: Савоневская Елена

Отец ребёнка: Савчук Фёдор

Рождение ребёнка
25.04.1923

Сын: Савчук Павел

Отец ребёнка: Савчук Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Савчук Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Савчук Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савчук Степан

Отец ребёнка: Савчук Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савчук Геннадий

Отец ребёнка: Савчук Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тур Нина

Отец ребёнка: Савчук Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савоневская Любовь

Отец ребёнка: Савчук Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савчук Фёдор

Смерть
Неизвестно
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