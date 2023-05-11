Савчук Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1921
Дочь: Савоневская Елена
Отец ребёнка: Савчук Фёдор
Рождение ребёнка
25.04.1923
Сын: Савчук Павел
Отец ребёнка: Савчук Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Савчук Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Савчук Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савчук Степан
Отец ребёнка: Савчук Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савчук Геннадий
Отец ребёнка: Савчук Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тур Нина
Отец ребёнка: Савчук Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савоневская Любовь
Отец ребёнка: Савчук Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савчук Фёдор
Смерть
Неизвестно